Solidaire avec l’UGTT, Al-Massar exprime son rejet de toute tentative de répression des libertés

Le parti Al-Massar a exprimé, ce lundi 6 février 2022, sa solidarité avec l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ainsi que son rejet de toute tentative de répression des libertés.

Dans son communiqué, Al-Massar affirme soutenir la centrale syndicale visée par des attaques touchant à son rôle syndical, tout en dénonçant le discours du président de la république, estimant que celui-ci s’apparente à de la division et à une incitation à la haine et en affirmant que cela a pris de l’ampleur au cours de la dernière période et en particulier après la proclamation des résultats des législatives.

«Les élections ont permis aux Tunisiens d’exprimer clairement, par le biais d’un large boycott, leur rejet du projet du président de la République», estime le parti qui pointe du doigt la responsabilité de Kaïs Saïed dudit boycott ainsi que de l’escalade avec le Syndicat et les organisations de la société civile.

Al-Massar a également mis en garde contre les restrictions touchant les droits et les libertés «et qui ciblent notamment les voix des hommes politiques et les professionnels des médias libres», estimant par ailleurs que la crise politique économique et sociale, la détérioration du pouvoir d’achat des Tunisiens et les pénuries ne font que s’aggraver de jour en jour.

Y. N.