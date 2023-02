Tunisie : le taux d’inflation atteint 10,2% en janvier 2023

Les hausses consécutives du taux d’intérêt directeur de la Banque centrale de Tunisie n’y font rien : le taux d’inflation continue de s’accroître, atteignant 10,2% en janvier 2023, et de grignoter le pouvoir d’achat des citoyens.

Selon les chiffres publiés dimanche 5 février 2023, le taux d’inflation a atteint, fin janvier 2023, 10,2%, contre 10,1% un mois auparavant, et la plupart des experts prédisent une poursuite de cette hausse, en raison de la hausse continue des prix sur le marché international et des pénuries observées de plusieurs produits de base en Tunisie.

Au mois de janvier 2023, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% par rapport au mois précédent.

Les prix à la consommation ont progressé de 0,8% après 0,7% au mois de décembre. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix des produits alimentaires de 0,9% et des prix du groupe «logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles» de 1%.

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,9%, principalement en raison de la hausse des prix des œufs (+4%), des viandes ovines (+3,5%), des huiles alimentaires (+2,9%), des viande bovines (+2,3%) et des fruits frais (+1,8%), en revanche, les prix des légumes ont baissé de 2,4%.

En janvier, les prix du groupe «logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles» ont augmenté de 1% principalement en raison de la hausse des prix du groupe «alimentation en eau et services divers liés au logement» (+6,7%), suite à l’application des nouvelles tarifications de l’alimentation en eau potable.

Les prix de l’alimentation ont augmenté de 14,1% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des œufs (+29,6%), des viandes ovines (+28,1%), des huiles alimentaires (+23,5%), des viandes bovines (+21%), des dérivées des céréales (+ 16,9%) et des fruits frais (+14,7%).

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 10,2% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction (+9,1%), des produits de l’habillement (+9,5%) et des produits d’entretien courant du foyer (+10,3%).

Pour les services, l’augmentation des prix de 7,3% sur un an est principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels (+9,8%) et des services de transport publique et privé de ‘+15.9%).

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est établi à 8,1% en janvier 2023 après 7,7% le mois précédent.

Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 10,7% sur un an.

Les prix des produits encadrés ont augmenté quant à eux de 8,5%.

Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 16,7% contre 0,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Source : INS.