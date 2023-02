Ariana : Six Subsahariens arrêtés pour meurtre lors d’un cambriolage

La police de l’Ariana a arrêté 6 Subsahariens qui se sont introduits chez un couple (également subsaharien) pour un cambriolage. Ils ont ligoté le mari avant de violenter la femme puis de la tuer à coup de couteau !

C’est ce qu’indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en précisant que l’enquête menée par la police judiciaire a permis d’identifier les suspects notamment grâce à des caméras de surveillance, qui les a filmés aux alentours du domicile des victimes alors qu’ils fuyaient après avoir commis leur acte odieux.

Un grand couteau a également été retrouvé près de la maison du couple et il s’agit de l’arme du crime, affirme la même source, en ajoutant que les suspects ont été localisés, puis arrêtés au cours de descentes effectuées en coordination avec le parquet, et durant les quelles, des quantités de cannabis et d’héroïne ont été saisies, ainsi qu’une somme de 14000 dinars volée aux victimes.

Les suspects ont avoué leur forfait ajoutant qu’ils ont également commis d’autres cambriolages chez certains de leurs compatriotes, et ce, en vue de financer des traversées clandestines vers l’Europe.

Le ministère public a ordonné leur mise en détention et la poursuite de l’enquête.

Y. N.