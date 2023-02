Bientôt, Tunis abritera le premier Centre africain de cicatrisation

L’Association tunisienne des plaies et cicatrisation (ATPC) va lancer le premier centre africain d’excellence LR en cicatrisation à Tunis. Une conférence de lancement sera organisée vendredi 10 février 2023 à l’hôtel Sheraton à Tunis.

La conférence, qui se tiendra sous l’égide du ministère de la Santé, verra la participation de professionnels de la santé tunisiens et africains.

Au programme, des interventions d’éminents spécialistes et experts sur les nouvelles approches thérapeutiques et les soins à apporter en milieu hospitalier pour améliorer la vie des personnes atteintes de diabète ou souffrant de lésions graves et de nouvelles méthodes mises en place pour prévenir toutes complications inhérentes à leurs maladies.

L’ ATPC a été fondée en 2012 dans le but d’apporter son expertise dans le domaine de la cicatrisation des plaies à tous les professionnels de la santé dans un contexte national et mondial…