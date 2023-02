Tunisie : Le président Saïed décide d’augmenter la représentation diplomatique à Damas

Le président de la république Kaïs Saïed a reçu, ce jeudi 9 février 2023 Palais de Carthage, le nouveau ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar.

Dans un communiqué publié, ce soir, par la présidence, on indique que cette réunion a été l’occasion d’aborder plusieurs questions liées au fonctionnement du ministère et à la nécessité d’accélérer la préparation du mouvement des chefs de missions diplomatiques, permanentes et consulaires, et à faire en sorte que cela se fasse «sur la base de la compétence et la responsabilité de tout officiel de remplir son devoir national sacré de défendre les intérêts de l’Etat tunisien et de fournir les services nécessaires aux Tunisiens à l’étranger».

La même source ajoute que le chef de l’État a également décidé d’augmenter la représentation diplomatique tunisienne à Damas, tout en réaffirmant le soutien du peuple tunisien au peuple syrien.

Le président a également souligné que «la question du régime syrien est une affaire intérieure qui concerne les Syriens seuls et que l’ambassadeur traite avec un État et non un régime», en rappelant que «la souveraineté nationale est au-dessus de toute considération».

Y. N.