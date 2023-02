Violences faites aux femmes-Tunisie : 3793 cas signalés au 1899 du 25 novembre à fin janvier 2022

Le ministère de la Femme a souligné la necessité de renforcer la prise en charge des femmes victimes de violences en Tunisie et a annoncé, à cet effet, l’ouverture prochainement, de nouveaux centres d’accompagnement au Kef, à Bizerte à Tunis, sachant que du 25 novembre à fin janvier 2022, la ligne verte 1899 a reçu 3793 signalements.

La ministre de la Femme,, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa a rencontré, ce jeudi 9 février 2023, les membres de l’instance régionale de coordination pour la lutte contre les violences faites aux femmes au gouvernorat du Kef et à affirmé à l’occasion, que les instances de coordination de la lutte contre la violence à l’égard des femmes font partie des mécanismes importants de l’État en termes d’efficacité et de protection des femmes victimes de violence.

Amel Belhaj Moussa a annoncé que la violence à l’égard des femmes est en augmentation, en effet le nombre d’appels reçus sur la Ligne verte 1899 pour signaler des cas de violences faites aux femmes a été multiplié par deux et demi, suite à la décision d’opérer la ligne continue tout au long de la journée et 7 jours sur 7. En effet la Ligne verte a reçu du 25 novembre jusqu’à fin janvier 2022 , 3793 appels , contre 1469 appels enregistrés au cours de la même période du 2021 et 2022.

Dans ce même contexte, elle a annoncé que le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées s’apprête à créer de nouveaux centres d’accompagnement des femmes victimes de violences et des enfants qui les accompagnent aux gouvernorats du Kef, de Bizerte et de Tunisie, tout en rappelant qu’elle tenait à faire passer le nombre de centres de prise en charge des femmes victimes de 2 seulement début 2022 à 10 actuellement, renouvelant sa détermination à fournir un centre d’accueil dans chaque gouvernorat de la République en 2025.

Par ailleurs, la ministre a souligné l’importance de l’approche économique dans le traitement du phénomène de la violence à l’égard des femmes : le ministère a mis en place une ligne de financement spéciale « pionnières prioritaires » au sein du programme national pour l’entrepreneuriat et l’investissement « Raidet », sachant que130 femmes victimes de violence ont bénéficié des services de cette ligne.

Elle a ajouté que l’instance régionale de coordination au Kef est exemplaire en la manière car c’est la seule institution qui a publié deux fois de suite des rapports annuels sur la lutte contre les violences faites aux femmes et qui a représenté un exemple à suivre pour sa bonne coordination au niveau régional, appelant le reste des instances régionales à suivre cet exemple et d’accélérer la préparation de leurs rapports annuels.

De plus, la ministre a décidé que le rapport sur les instances de coordinations régionales de lutte contre les violences faites aux femmes sera publié périodiquement le 11 août de chaque année et que le rapport national sur la lutte contre les violences faites aux femmes sera publié le 25 novembre de chaque année à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Elle a appelé le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) à intensifier les formations pour les membres des instances de coordinations régionales.

A ce propos, Dr Amel Belhaj Moussa a affirmé que le programme du plan d’action prévoit, au cours de l’année 2023, la mise à jour de la composition des instances régionales de coordination de lutte contre les violences faites aux femmes, la réhabilitation et la formation de leurs membres et le développement de leurs capacités sur les dispositions de la loi organique n° 58, en plus de créer un guide de travail sur l’organisation des instances régionales de coordination et d’organiser un atelier Travail national pour présenter ce guide.

La réunion a également porté sur le plan d’action que le ministère a confié sa mise en œuvre à l’observatoire national de lutte contre les violences faites aux femmes dans le but d’assurer un engagement régional intégré en faveur des femmes victimes de violences, améliorer la performance et l’efficacité des instances de coordination régionales, en coordonnant leurs efforts et leurs interventions pour la bonne application des exigences de la loi organique n° 58 et l’adaptation de mécanismes unifiés de mise en réseau et de travail participatif dans ce domaine, amélioration de l’accès aux services de base et de qualité pour soutenir et accompagner les femmes victimes de violence, ainsi que le regroupement et la publication des données statistiques régionales sur la violence exercée sur les femmes et les prendre en charge.



Communiqué