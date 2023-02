Cinéma tunisien : Erige Sehiri sacrée meilleure réalisatrice au Festival de Pingyao en Chine

La cinéaste tunisienne Erige Sehiri vient de remporter le prix de la meilleure réalisatrice au Festival international du Film de Pingyao en Chine pour son film « Sous les figues ».

Après avoir été sélectionné et primé dans de nombreux grands festivals internationaux, le film tunisien « Sous les figues » est allé à la rencontre du public chinois et est loin d’être passé inaperçu.

Le premier long-métrage de fiction d’Erige Sehiri qui avait notamment remporté le Tanit d’argent aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022), vient d’avoir un nouveau prix international, celui du meilleur cinéaste au Festival de Pingyao.

Tourné avec un casting amateur, le film se situe au nord-ouest de la Tunisie, où des jeunes femmes travaillent à la récolte des figues. Sous le regard des ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, se taquinent, se disputent. Au fil de la journée, le verger devient un théâtre d’émotions, où se jouent les rêves et les espoirs de chacun.

F.B