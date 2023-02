Tunisie : Appels à la libération de Khayam Turki

Outre le parti islamiste Ennahdha et le Front du salut national, des organisations, des associations et des activistes de la société civile ont appelé à la libération de l’homme d’affaires et activiste politique Khayam Turki.

Le collectif de défense de Khayam Turki a affirmé que ce dernier «est victime d’un enlèvement et d’une disparition forcée», en ajoutant ne pas savoir où il se trouve pour l’heure et en indiquant que le Parquet du Tribunal de Tunis a été contacté et a nié être au courant de cette arrestation.

De leur côté, les associations et les activistes de la société civile ont diffusé une note sur les réseaux sociaux, signée notamment par Bochra BelHaj Hmida, Karima Souid, Yosra Frawes et Sana Ben Achou, afin d’exprimer leur rejet des méthodes d’intimidation et d’instrumentalisation de la justice menées par le pouvoir en place, tout en appelant à révéler le lieu de détention de Khayam Turki à sa famille et à ses avocats, afin qu’ils puissent lui rendre visite.

Les signataires ont également appelé à libération de Khayam Turki, tout en soulignant que ces pratiques révèlent une fois de plus l’isolement du régime en place et la recrudescence de ses méthodes répressives, ce qui oblige les forces démocratiques et progressistes à y faire face avant qu’elles n’atteignent son paroxysme, lit-on encore dans la note diffusée par les activistes.

Rappelons que Kamel Eltaïef a également été arrêté ce jour, et que selon des sources citées par Mosaïque FM ces arrestations seraient liées et concerneraient une affaire de «complot visant à changer le pouvoir politique et atteinte de la sûreté de l’Etat».

Y. N.