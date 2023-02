Incendie à Ennasr : Trois blessés transportés à l’hôpital

La protection civile a annoncé, ce mardi 14 février 2023, qu’un incendie s’est déclaré dans un appartement au 5e étage dans une résidence située au quartier Ennasr 2 relevant du gouvernorat de l’Ariana (nord Tunis).

Les équipes de la direction régionale de la protection civile de l’Ariana, intervenues vers 2h52, sont parvenus à éteindre l’incendie qui a détruit tout le contenu de l’appartement, ajoute la même source.

La protection civile a également indiqué que deux blessés ont été secourus et transportés au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous et un autre l’hôpital Abderrahmane Mami à l’Ariana.

Y. N.