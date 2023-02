Tunisie : Prolongement de la garde à vue de Noureddine Boutar

L’avocat du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) Ayoub Ghedamsi a annoncé, ce mercredi 15 février 2023, que le parquet du Pôle judiciaire économique et financier a décidé de prolonger la garde à vue du directeur général de Mosaïque FM Noureddine Boutar.

La garde à vue a été prolongée de 5 jours, précise la même source dans une déclaration ce soir sur Mosaïque FM, en soulignant que pour l’heure aucun chef d’accusation n’a été prononcé contre Noureddine Boutar.

«Le comité de défense a été surpris par le retrait des justificatifs relatifs au patrimoine de Noureddine Boutar du dossier, avant son examen par le juge d’instruction», a déploré Ayoub Ghedamsi tout en affirmant que ces justificatifs étaient censés prouver la régularité de la situation financière du directeur de Mosaïque afin que le Parquet prononce un non-lieu en sa faveur.

Le Parquet a décidé de transférer le dossier au Pôle judiciaire économique et financier en vue de prolonger la garde à vue de Noureddine Boutar : «Même si rien ne justifie une telle décision», a encore indiqué l’avocat en ajoutant que son client n’a été interrogé, à El-Gorjani que sur la ligne éditoriale de la radio et sur des données purement professionnelles, citant notamment les critères de recrutement des journalistes et des chroniqueurs.

«Cela est une atteinte à l’indépendance des médias», a encore dénoncé l’avocat. .

Y. N.