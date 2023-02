Le parlement tunisien, dominé par les hommes, porte un coup aux acquis des femmes

Lorsque, le mois prochain, les législateurs tunisiens occuperont leurs sièges au parlement nouvellement élu, un changement sera immédiatement évident : il y aura beaucoup moins de femmes dans leurs rangs.

La Tunisie est considérée comme un leader en matière de droits des femmes dans le monde arabe, mais les militants affirment que les réformes électorales introduites par le président Kaïs Saïed avant les récentes élections controversées du pays ont rendu plus difficile la candidature des femmes aux élections.

«C’est la première fois dans l’histoire tunisienne que les femmes sont exclues de cette manière», a déclaré Sana Ghenima, responsable de Femmes et Leadership, un groupe à but non lucratif qui promeut la participation politique des femmes.

Les résultats préliminaires montrent que seulement 25 femmes candidates ont remporté des sièges dans le parlement nouvellement configuré de 161 sièges après le second tour des élections du 29 janvier, au cours duquel le taux de participation n’a été que de 11%.

Les critiques de Saïed, qui a fermé le parlement précédent en 2021 dans un mouvement que ces critiques ont qualifié de coup d’État, ont déclaré que les bureaux de vote vides étaient la preuve du mépris du public pour son programme et sa prise de pouvoir.

Les réformes électorales du président comprenaient de nouvelles exigences pour les candidats souhaitant se présenter et l’abolition d’un système de quotas introduit en 2014 pour renforcer la représentation des femmes à l’assemblée législative.

Les effets des changements seront nettement visibles lorsque le parlement se réunira à la mi-mars, selon les chercheurs.

Les femmes législatrices occuperont environ 16% des sièges dans la nouvelle législature, a déclaré Femmes et Leadership. En 2021, ils représentaient 26%, et 31% entre 2014 et 2018, selon les données de l’Union interparlementaire citées par la Banque mondiale.

Champion du féminisme?

Les réformes électorales de Saïed affaiblissent le rôle des partis politiques – dont la plupart ont boycotté les récentes élections – et les candidats doivent désormais se présenter en tant qu’individus – au lieu de faire partie d’une liste de parti.

Ils doivent également autofinancer leurs campagnes et recueillir 400 signatures de supporters – une nouvelle exigence.

Saïed a déclaré que les changements contribueront à lutter contre la corruption et à améliorer la responsabilité en rapprochant le peuple de ses représentants élus.

Dans le même temps, il a claironné son engagement en faveur des droits des femmes, en nommant la première femme Premier ministre du monde arabe, Najla Bouden Romdhane, en 2021. Il a également nommé une femme au poste de chef de cabinet, son assistante la plus proche et la plus puissante (Nadia Akacha, qui sera par la suite limogée, Ndlr) .

Mais les militants des droits des femmes affirment que les résultats des élections jettent un doute sur son engagement à renforcer l’autonomisation politique des femmes.

«Saïed est loin de la pratique de la politique sur le terrain, a déclaré Ghenima. Il ignore les années de luttes des femmes.»

Le cabinet de Saïed n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le président n’a pas parlé publiquement de la question depuis l’élection.

Attitudes conservatrices

Selon Femmes et Leadership, près de la moitié des 200 femmes qui ont tenté de concourir au scrutin n’ont pas satisfait aux nouvelles conditions de candidature. La militante politique chevronnée Monia Abid était l’une d’entre elles. Elle a passé des mois à faire du porte-à-porte à l’approche des élections qui se sont déroulées en deux étapes en décembre et janvier, mais n’a toujours pas été en mesure de rassembler toutes les signatures dont elle avait besoin pour lancer sa première élection au parlement.

«Dans le passé, il fallait généralement (aux candidats) une semaine pour le faire. Mais cette fois, je n’y suis tout simplement pas arrivée», a déclaré Abid, 58 ans, à Reuters, à La Goulette, un quartier de pêcheurs proche de la capitale, Tunis.

Seulement 11,5% des candidats qui se sont présentés aux élections législatives étaient des femmes, a déclaré Femmes et Leadership, ajoutant que la nouvelle règle d’autofinancement avait affecté de manière disproportionnée les aspirantes car elles sont plus susceptibles d’être financièrement dépendantes de leur mari ou des membres masculins de la famille et moins en mesure d’obtenir des prêts bancaires ou d’autres formes de financement.

«J’ai vu beaucoup de femmes lutter pour collecter des signatures et financer leurs campagnes sans qu’aucun parti ne les soutienne», a-t-elle déclaré.

Avant que Saïed ne dissolve le précédent parlement, les partis politiques étaient tenus depuis 2014 d’avoir la moitié de leurs listes dirigées par une femme – une mesure historique qui a réussi à stimuler la participation parlementaire des femmes.

Les quotas réservés aux femmes sur les listes des partis ont été victimes des efforts plus larges de Saïed pour réduire le rôle des partis dans la campagne.

Awatef Cheniti, 44 ans, l’une des rares femmes qui occuperont leurs sièges parlementaires le mois prochain, a déclaré que l’un des défis de devoir recueillir les signatures nécessaires avait été de surmonter les attitudes patriarcales dans sa circonscription du nord-ouest.

«Ce n’était pas du tout facile, surtout pour moi qui vis dans une région ultraconservatrice», a déclaré Cheniti, une nouvelle venue politique de la ville de Teboursouk qui a décidé de briguer un siège après avoir terminé ses études doctorales en France.

Tout en soutenant la réduction du poids des partis politiques, elle a déclaré que la loi électorale devrait être modifiée de manière à garantir des niveaux décents de participation féminine.

Pendant la campagne alors qu’elle se présentait contre un groupe de sept candidats masculins, elle a déclaré que certains hommes avaient refusé de prendre ses dépliants parce qu’ils pensaient que les femmes ne devraient pas être impliquées dans la politique. «Je n’arrive pas à croire que j’ai réussi», a-t-elle déclaré.

