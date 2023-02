Sami Tahri : «Le pouvoir est en train de réveiller le instincts de vengeance chez les Tunisiens»

Commentant les dernières arrestations effectuées depuis samedi parmi les opposants politiques, les hommes d’affaires et les journalistes, Sami Tahri, a déclaré qu’elles n’ont aucun lien avec la reddition des comptes et qu’à travers elles, le pouvoir est en train de réveiller les instincts de vengeance chez les gens, pour les détourner de leurs problèmes réels.

Le secrétaire général adjoint et porte-parole de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui parlait jeudi 16 février 2023 en marge d’un colloque sur le renouvellement des législatives dans la fonction publique, a ajouté, à propos des arrestations effectuées dans les rangs des cadres syndicaux : «Nous rejetons ces arrestations fondées sur des considérations futiles et des dossiers vides. Ce qui signifie que nous vivons une crise étouffante et sans précédent dans notre pays».

Sami Tahri a affirmé que la centrale syndicale va poursuivre ses actions pour exprimer son rejet de toute atteinte aux libertés et aux droits économiques et sociaux, tout en évitant la confrontation avec le pouvoir, malgré le fait qu’on est en train de la pousser dans cette direction.

«La centrale syndicale est attachée à la nécessité de sortir de la crise en Tunisie de manière pacifique et responsable», a conclu Tahri.

I. B.