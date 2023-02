Tunisie : «Lazhar Akremi détenu dans des conditions inhumaines», selon son comité de défense

Le comité de défense de l’activiste politique Lazhar Akremi avocat de son état, qui a été arrêté mardi dernier, a dénoncé ce jeudi 16 février 2023, «des conditions de détention inhumaines» de son client.

Diffusé par Me Ines Harrath, le communiqué indique que les avocats ont rendu visite à Me Akermi à Bouchoucha en précisant que ce dernier est «détenu dans une cellule étroite avec plus d’une centaine d’individus, sans aucune norme garantissant les besoins les plus élémentaires», citant notamment l’absence d’espace pour dormir.

La même source s’est également adressée à l’autorité judiciaire, en l’appelant «à mettre fin aux maltraitances» subies par son client, qui est en détention «sans justification légale».

Y. N.