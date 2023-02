Selon Me Belhadj, aucune accusation n’a encore été portée contre Me Akremi

Selon Me Ridha Belhadj, son collègue et activiste politique Me Lazhar Akremi, arrêté hier soir, lundi 13 février 2023, est détenu au centre de détention de Bouchoucha, au Bardo.

Intervenant aujourd’hui, mardi 14 février, dans la Matinale de Shems FM, Me Belhadj a indiqué que les forces de sécurité ont commencé par encercler sa maison et lui ont délivré une convocation pour aujourd’hui devant la brigade antiterroriste. En début de soirée, le concerné a téléphoné à son avocat pour l’informer qu’il pourrait être arrêté dans la soirée, puis la ligne a été coupée. Peu de temps après c’est le fils de Me Akremi qui a appelé Me Belhadj pour l’informer que son père a été arrêté.

L’avocat a, par ailleurs, démenti la rumeur colportée via les réseaux sociaux selon laquelle un revolver a été saisi au domicile de Me Akremi, qui a affirmé, par ailleurs, que ce dernier a été arrêté en vertu de la loi antiterroriste, mais qu’ aucune accusation n’a encore été portée à son encontre, ajoutant que son client et collègue a été arrêté suite à des déclarations médiatiques qu’il a faites et dans lesquelles il a critiqué le président de la république Kaïs Saïed.

