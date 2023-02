Tunisie : la Steg lance un projet pour la réduction de la consommation d’énergie

Un nouveau projet pilote baptisé Dispoflex a été lancé par la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) au profit de 420 ménages dans toutes les régions de la Tunisie.

L’objectif du projet est d’aider les clients à réduire leur consommation d’énergie et la Steg à analyser le comportement de consommation de ses clients basse tension.

Concrètement, la Steg installera un appareil dans 420 foyers sélectionnés dans toute la Tunisie sur un échantillon de clients ayant participé à une enquête menée par l’entreprise en 2019, et qui mesurera la courbe de charge de chaque foyer et des appareils communicants installés et les comportements de chaque client, a déclaré à l’agence Tap Jomaa Souissi, directeur central de la Steg.

Il a ajouté que grâce à une application mobile installée sur son téléphone portable, le client pouvait suivre et contrôler sa consommation d’énergie ainsi qu’éteindre ou rallumer ses équipements (réfrigérateur, climatiseur, lave-linge, télévision…).

L’objectif de ce système intelligent de mesure de la consommation d’énergie est de piloter à distance ces appareils pour un meilleur contrôle et des économies de consommation d’énergie dans les ménages afin d’aider le client à adopter les bons réflexes dans les petits gestes du quotidien, a-t-il ajouté, en précisant que cette expérimentation durera un an et sera probablement étendue au secteur tertiaire à moyen terme et commercialisée par la suite.

Ce projet permettra à l’entreprise de développer des prévisions de consommation précises en déterminant les heures de pointe de consommation et en réduisant l’énergie de pointe, et pourrait également aider les consommateurs à contrôler leur consommation et ainsi réduire leurs factures.

Actuellement, 60 clients utilisent le dispositif Dispoflex et l’opération d’installation dans les 420 foyers sera achevée d’ici fin mars 2023, a-t-il précisé.

La Steg a lancé ce projet suite à un concours régional au cours duquel elle a remporté et acquis les équipements nécessaires à l’implantation de ce projet dont le coût est estimé à 200 milliers d’euros.

D’après Tap.