L’huile d’olive tunisienne au Gulfood 2023 à Dubaï

Quatorze conditionneurs tunisiens d’huile d’olive vont participer à la 28e édition du Salon international des produits agroalimentaire Gulfood qui se tiendra du 20 au 24 février 2023 à Dubaï, aux Emirats arabes unis.

Ce salon est l’un des plus grands événements alimentaires dans le monde qui présente un secteur à croissance exponentielle. C’est un salon pilote des produits agro-alimentaires qui enregistre plus de 60 000 visiteurs et plus de 5000 exposants provenant de plus de 125 pays.

L’objectif de la participation tunisienne, menée par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et coordonnée par le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec), est de renforcer les exportations de l’huile d’olive conditionnée vers les pays du Golfe qui représentent aujourd’hui la plateforme incontournable de l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Afrique avec un marché de plus 5,2 millions d’habitants dont 85% sont d’origine étrangère.

En effet, les pays du Golfe constituent un marché à fort potentiel pour les entreprises tunisiennes exportatrices d’huile d’olive conditionnée étant donné leur pouvoir d’achat et les résidents étrangers qui possèdent des habitudes de consommation des produits alimentaires, notamment l’huile d’olive.

Ainsi dans les Émirats Arabes Unis, la popularité croissante de l’huile d’olive a été soutenue par l’afflux croissant des expatriés en provenance de l’Europe, le Moyen Orient et le Maghreb. Cette croissance est également du à sa réputation d’huile bonne pour la santé.

Un savoir-faire millénaire

A l’occasion de ce salon, un espace Tunisian Olive Oil de 210 m2 est dédié à l’huile d’olive tunisienne conditionnée regroupant 14 conditionneurs présentant une large variété, essentiellement l’huile d’olive vierge, extra vierge et bio, exportées vers plus de 60 marchés internationaux, notamment le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Arabie Saoudite, le Brésil, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, l’Afrique du Sud et le Japon.

Une exposition des huiles d’olive premium et biologique destinées aux marchés de luxe et à l’épicerie fine sont également prévue. Toutes ces huiles ont été récompensées par des médailles d’or dans les concours internationaux les plus prestigieux, notamment Mario Solinas Espagne, Athiooc, Olive Japan, IOOC Chine, IOOC Londres, IOOC New York, IOOC Athena, AVPA France…

Avec une production d’huile d’olive estimée par le Conseil oléicole international (COI) à près de 240 000 tonnes pour le cru 2021-2022, la Tunisie demeure le 3e plus important producteur mondial d’huile d’olive après l’Espagne (1 300 000) et l’Italie (315 000).

Notons que les exportations d’huile d’olive pour la campagne 2021/2022 jusqu’à fin septembre 2022 (11 mois) sont de l’ordre de 192 000 tonnes, pour une valeur de 2049 millions de dinars (MD), en hausse de 29% en valeur. Au cours des 9 premiers mois de 2022, environ 14 000 tonnes d’huile d’olive conditionnée ont été exportées.

La Tunisie s’est forgée une place de choix sur le marché mondial de l’huile d’olive en exportant environ 75% de sa production.

Les marques d’huiles d’olive qui seront exposées au salon de Dubaï sont Adonis Olive Oil; Alta Olea; Asdrubal-Baya Olive Oil; Bizerta Agri Industries-Oilyssa ; Cogia-IFFCO; CHO Group-Terra Delyssa; Fermes Ali Sfar; Hiuilerie Allem-Olea Joy; Olyfo; Prima Huiles-Olitta : Rivière d’or; Simindja Olive Oil; Sotam et Topoliva.

Caractéristiques de l’huile d’olive tunisienne

La Tunisie possède des variétés aux goûts exceptionnels générant des huiles d’exception grâce à sa situation géographique à son ensoleillement et à ses méthodes traditionnelles gardées à l’intact tout au long de la culture, de la cueillette et de l’extraction de son jus.

En Tunisie, les conditions climatiques sont particulièrement favorables à l’olivier, un arbre résistant et très sobre, dont les racines peuvent aller, en profondeur, chercher l’eau nécessaire à sa vie. Les zones de cultures sont déterminées par la nature du sol, très variable. L’huile d’olive possède ainsi plusieurs variétés, goûts, couleurs et arômes selon les variétés d’olives, les zones de production et le climat ce qui rend notre huile unique avec des saveurs inégalés.

L’huile d’olive tunisienne possède des caractéristiques organoleptiques reconnues et jouit d’une bonne réputation mondiale du fait qu’elle se distingue par des taux élevés d’acide oléique et des taux faibles d’acide linoléique et trilinoléine avec une grande teneur en antioxydants naturels : le polyphénol. En effet, toutes les huiles d’olive tunisiennes, sont caractérisées par une concentration élevée de polyphénols, antioxydants qui préviennent le cancer et les maladies cardiovasculaires. Notons que la présence de cette substance dans l’huile d’olive tunisienne est dix fois supérieure ou plus que dans les huiles d’olive espagnoles et japonaises.

Toutes ces caractéristiques font de notre huile d’olive un produit noble et recherché dans les marchés internationaux non seulement pour ses qualités nutritives mais également pour ses usages dans la gastronomie, la pharmacie et même la cosmétique.

Elément essentiel du régime méditerranéen, l’huile d’olive est l’alliée de la santé et de la longévité. Des études s’appuyant sur l’observation des habitudes alimentaires des populations du bassin méditerranéen ont permis de constater les effets bénéfiques de l’alimentation adoptée par ses habitants sur leur santé.

La vocation bio de la Tunisie

D’un autre côté, la production de la Tunisie en huile d’olive biologique représente désormais environ 40% de la production mondiale ce qui a pu offrir un nombre très important de médailles dans les diverses compétitions internationales. Il est connu qu’en Tunisie, les oliviers sont irrigués uniquement par les eaux de pluie et fertilisés par des procédés naturels ce qui explique leur longévité légendaire.

Pour cela la Tunisie occupe la place de leader mondial dans la production d’huile d’olive biologique. Le potentiel que représente le pays en ce domaine est important et les possibilités d’amélioration du rendement du secteur sont énormes.

En effet, la situation géographique et les conditions climatiques et environnementales ainsi que la longue tradition agricole sont à l’origine de la vocation bio de la Tunisie.

Aussi une des spécificités les plus marquantes de cette huile biologique provient du mode de sa cueillette qui est fait délicatement et exclusivement à la main, ce qui procure à cette huile d’olive des antioxydants et de la vitamine E. Elle est également produite par extraction à froid ce qui lui permet de conserver toutes ses qualités organoleptiques gustatives et nutritionnelles.