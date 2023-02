Mohamed Hassan et les origines du Maghreb arabe  

Le département des sciences humaines et sociales de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al-Hikma, a organisé, le mercredi 22 février 2023, une présentation du livre de l’académicien Mohamed Hassan, intitulé «Les origines historiques du Maghreb : La dialectique du pouvoir, de la société et du territoire».

La présentation, donnée en langue arabe par le Professeur Mohamed Jaouadi et en présence de l’auteur, a été l’occasion de remonter à la construction sociopolitique et territoriale du Maghreb.

Le Maghreb revendique aujourd’hui, à juste titre, sa double appartenance à la communauté musulmane et au monde arabe. Mais cette appartenance s’est construite progressivement, après bien de vicissitudes, les pays d’Afrique du Nord ont pris une lointaine succession, depuis l’Antiquité, d’appartenance au monde chrétien et à la communauté latine. Sans omettre que, jusqu’à nos jours, il subsiste dans certains de ces pays, dans des proportions différentes, des groupes qui, tout en étant musulmans, ne se considèrent pas comme arabes et revendiquent leur culture berbère.

Dans son ouvrage, Pr Mohamed Hassan commence son étude à partir de l’événement que fut la conquête arabe du VIIe siècle. Evènement fondateur qui a balisé l’effondrement de la mainmise de l’empire byzantin en Afrique du Nord et qui a amorcé un bouleversement de la structure politique, géopolitique, sociale et territoriale de cette partie de l’Afrique.