Tunisie : le TABC dénonce une «campagne odieuse» contre les Subsahariens

Dans un communiqué publié mercredi 22 février 2023, le Tunisia-Africa Business Council (TABC), «note avec une extrême inquiétude la récente campagne et les récentes attaques contre les ressortissants des pays subsahariens en Tunisie (étudiants, entrepreneurs… en situation régulière).»

Le TABC dénonce fortement «les propos et les actions racistes de cette campagne odieuse. Celle-ci engendre incompréhension et terreur parmi les étudiants et stagiaires ressortissants d’Etats d’Afrique subsaharienne inscrits dans les universités tunisiennes et centres de formation.»

L’association, qui se dit «soucieuse de la préservation des liens humains comme économiques et financiers des entreprises tunisiennes avec nos partenaires sociaux africains, principaux soutiens et bénéficiaires de nos atouts, rappelle son attachement à la qualité des relations et à la confiance nécessaire entre nos acteurs économiques.»

Elle appelle aussi à «distinguer entre les ressortissants subsahariens en situation régulière et ce phénomène de migration clandestine, qu’il faut régler conformément aux lois tunisiennes et internationales.»

Se disant attachée aux principes et valeurs panafricains, le TABC appelle les autorités à «lancer un message fort pour rassurer les étudiants et des instructions claires à la police sur son rôle protecteur de la sûreté des personnes et de leurs droits, y compris lorsqu’elles sont étrangères.»

À cet égard, TABC rappelle que «la Tunisie, terre d’accueil, de tolérance et ouverte sur son environnement méditerranéen et africain, n’est pas seulement un portail de l’Afrique, mais c’est aussi un acteur majeur dans le continent africain et joue pleinement son rôle visant le développement et la prospérité partagée.»

«Nous rappelons également que des centaines d’entreprises tunisiennes sont installées en Afrique Subsaharienne et que les Tunisiens travaillant aux quatre coins de l’Afrique, y pratiquent en toute quiétude leur expertise et leur savoir-faire», conclut l’association, qui appelle «à l’apaisement et à retrouver un climat serein».