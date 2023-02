Vers la création d’un circuit culturel dans la Médina de Hammamet

Poursuivant ses actions en faveur d’un tourisme de qualité à Hammamet, l’Association d’éducation relative à l’environnement (Aere) a organisé, du 22 février au 8 mars 2023, un atelier de formation au bénéfice de 12 jeunes tunisiens, libanais, jordaniens et français, le but étant de créer un circuit touristique et culturel dans la Médina de Hammamet.

Cet atelier se déroule dans le cadre du projet Resmyle (Repenser l’emploi et l’insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable) financé par le Programme de coopération euro-méditerranéenne IEV CTF Med de l’Union européenne.

Il réunira pendant 15 jours douze jeunes tunisiens, libanais, jordaniens et français appartenant à la catégorie des Neets, c’est-à-dire des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni à l’école, ni en formation.

L’objectif principal de l’atelier est de contribuer à la promotion du tourisme culturel dans la ville de Hammamet grâce à une meilleure connaissance du patrimoine matériel et immatériel de la Médina de Hammamet, à la sensibilisation et la mobilisation des acteurs locaux autour des enjeux du tourisme de patrimoine sur le territoire et enfin à la proposition d’outils concrets pour la mise en valeur touristique du patrimoine de la Médina.

Les principaux résultats attendus de cet atelier sont l’élaboration d’un inventaire sélectif du patrimoine matériel et immatériel de la Médina de Hammamet, la production de supports informatifs sur le patrimoine et l’élaboration d’une carte sur laquelle figurent le ou les circuits identifiés.

Les résultats de l’atelier seront présentés lors d’une séance publique fortement médiatisée par l’Aere et ses partenaires, mardi 7 mars 2023. La présentation sera faite par les participants eux-mêmes en présence de représentants de la communauté locale, des associations locales, de la municipalité et des partenaires techniques et financiers.

Notons enfin que Resmyle est un projet qui réunit, pour une durée de 3 ans, 9 acteurs méditerranéens de 5 pays (France, Italie, Jordanie, Liban et Tunisie). Ses activités tournent autour de 3 axes d’interventions synergiques : l’éducation à l’environnement, la formation pratique de terrain et l’appui à l’éco-entrepreneuriat.

Hammamet est une ville touristique très prisée en Méditerranée, mais sa renommée pâtit depuis deux décennies d’une image de tourisme de masse avec ses impacts négatifs sur les plans environnemental, culturel, social et économique.

L’atelier se propose de mobiliser les habitants, les acteurs culturels et du tourisme et les décideurs pour la promotion d’un tourisme qui met en valeur le riche patrimoine matériel et immatériel de la Médina d’Hammamet.

L’action est en parfaite synergie avec les projets nationaux menés en Tunisie pour la réhabilitation des centres historiques anciens d’une part et l’engagement du pays sur la voie du tourisme durable.

