Tunisie : arrestation de Jawher Ben Mbarek

Ezzeddine Hazgui, le père de l’activiste politique Jawher Ben Mbarek, a annoncé ce matin, vendredi 24 février 2023, l’arrestation de son fils, qui se trouverait actuellement au centre de détention de la police judiciaire à la caserne de Bouchoucha, à Tunis.

Ezzeddine Hazgui, qui avait été arrêté lui aussi hier et sa maison soumise à une fouille policière, avant d’être relâché quelques heures plus tard, n’a pas précisé où et comment son fils a été arrêté ou s’il s’est livré lui-même, se sachant recherché par la police, mais il a confirmé que son fils est bien en détention au cenbtre de Bouchoucha.

Membre du mouvement Citoyens contre le coup d’Etat et du Front national du salut, opposés au pouvoir personnel du président de la république Kaïs Saïed, Jawher Ben Mbarek vient renforcer les rangs des activistes politiques, hommes d’affaires et journalistes arrêtés au cours des deux dernières semaines et qui ont tous en commun d’être des opposants au chef de l’Etat: Khayam Turki, Kamel Eltaief, Abdelhamid Jelassi, Lazhar Akremi, Issam Chebbi et autres Chaima Aissa.

