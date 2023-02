Tunisie – Italie : le courant passe très bien

Même si la question des flux de la migration irrégulière crée quelques fritures sur la ligne, le courant semble passer très bien entre la Tunisie et l’Italie, deux voisins condamnés à s’entendre. Et qui semblent déterminés à renforcer leur coopération bilatérale, déjà assez développée.

C’est dans le cadre Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu jeudi 23 février 2023 avec l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio.

La rencontre a permis de souligner la volonté commune de «renforcer la stratégie d’amitié et de coopération établie entre la Tunisie et l’Italie dans divers domaines», indique un communiqué du ministère.

L’ambassadeur Saggio a discuté avec son hôte l’état de la négociation de la Tunisie avec le FMI pour un nouveau prête de 1,9 milliard de dollars, la lutte commune contre le phénomène de l’émigration irrégulière et la coopération politique et économique, à commencer par le projet Elmed de connexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, projet phare qui sera financé par l’Union européenne.

I.B.