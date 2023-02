Cinéma tunisien : « Streams » de Mehdi Hmili sort prochainement en France

Le film tunisien « Streams » du réalisateur et producteur Mehdi Hmili, sortira dans les salles de cinéma en France à partir du 12 avril.

Après avoir sillonné quelques uns des grands festivals arabes et internationaux comme le Festival international du Caire (où Afef ben Mahmoud avait remporté le prix de la meilleure actrice), le deuxième long-métrage de fiction de Mehdi Hmili « Streams » continue sa conquête internationale, il sera prochainement dans les salles obscures françaises sous le titre « Amel et les fauves ».

Le film raconte l’histoire d’Amel, une ouvrière, et son fils Moumen, un adolescent passionné de football. Accusée d’adultère et de prostitution, Amel écope de plusieurs mois de prison. A sa sortie, elle se met à la recherche de son fils et fait face à une société tunisienne en pleine chute libre.

F.B