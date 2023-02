Mandats de dépôt contre Hattab Ben Othman et le trésorier du Syndicat qu’il préside

Le juge d’instruction au Tribunal de première instance de Monastir a émis, ce lundi 27 février 2023, un mandat de dépôt contre le président du syndicat national des agents et des cadres de la justice Hattab Ben Othman dans une nouvelle affaire. Le trésorier dudit syndicat a également fait l’objet d’un mandat de dépôt alors que deux autres membres ont été maintenus en état de liberté

C’est ce qu’annonce le porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia Farid Ben Jha, cité par l’agence Tap, en précisant que cette affaire a éclaté en 2021, après que le chef d’une société située à Ksar Helal ait porté plainte contre une personne qui lui a demandé des dons pour soutenir ledit Syndicat, or il s’est avéré que cette personne a usurpé l’identité du président du Syndicat et avait même prétendu travailler au Pôle judiciaire et financier à Monastir en tant que magistrat.

L’enquête ouverte suite à cette usurpation d’identité a permis d’identifier le suspect, il s’agit d’un individu qui travaille dans une société de publicité qui collabore avec le Syndicat présidé par Hattab Ben Othman sans aucun contrat, ajoute la même source, en affirmant qu’un audit financier a été ordonné par la justice et a permis la découverte de 700.000 dinars sur le compte du Syndicat ainsi que des mouvements dits suspects, dont plus de 96% ont été transférés à ladite société.

Un des employés de la société de publicité qui était chargé de collecter l’argent avait alors été arrêté et placé en détention pendant un an avant d’être libéré, alors que tous les autres agents notamment celui qui avait usurpé l’identité de Ben Othman avaient pris la fuite, affirme M. Ben Jha, en ajoutant que ces derniers font l’objet de mandats de recherche.

La même source a ajouté que les investigations ont également permis la découverte d’un autre compte bancaire au nom du même Syndicat contenant la somme de 8 millions de dinars, provenant principalement de commissions suite à des opérations de ventes et d’achats de lotissements opérés par des membres du syndicat, précisant que celles-ci n’ont en plus rien à voir avec des employés de la justice et que ces opérations sont donc suspectes et révèlent des soupçons de blanchiment d’argent et autres délits financiers.

