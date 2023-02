Tunisie : la transition démocratique est-elle dans l’impasse ?

La répression accrue de la dissidence en Tunisie a suscité des critiques et des appels à un retour aux valeurs démocratiques. Cependant, les pays européens restent prudents par crainte d’instabilité et d’immigration accrue.

Par Jennifer Holleis

Les pires craintes des opposants politiques au président tunisien Kaïs Saïed se sont transformées en sombre réalité ce mois-ci, lorsqu’au moins une douzaine de politiciens, militants et critiques ont été arrêtés et qualifiés de traîtres ou de criminels par Saïed.

Parmi les personnes arrêtées par la police tunisienne figuraient Issam Chebbi, chef du Parti républicain (opposition), Ezzedine Hazgui, l’éminent critique de Saïed, ainsi que Chaima Issa et Jaouhar Ben M’barek, tous deux membres dirigeants du Front du salut national, la coalition tunisienne des partis d’opposition.

Cette semaine également, Saïed a ciblé la minorité des migrants en provenance d’Afrique subsaharienne, alléguant que l’immigration illégale en provenance de pays africains modifiait la composition démographique de la Tunisie. Des dizaines de migrants ont été arrêtés, dans un mouvement sévèrement critiqué par les organisations et les militants des droits de l’homme.

Le président est même allé jusqu’à expulser Esther Lynch, la secrétaire générale irlandaise de la Confédération européenne des syndicats (CES), après avoir appelé le gouvernement tunisien à libérer Anis Kaabi, le dirigeant détenu de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

«Je suis ici en Tunisie pour dire au président Saïed : le monde voit ce que vous faites – Arrêtez vos attaques contre les syndicats maintenant», avait déclaré Lynch lors d’un rassemblement de l’UGTT dans la ville portuaire de Sfax.

En réponse, Saïed l’a accusée d’«ingérence flagrante dans les affaires tunisiennes» et lui a donné 24 heures pour quitter le pays.

«L’expulsion du responsable syndical reflète le rétrécissement de l’espace démocratique en Tunisie», a déclaré à DW Sami Tahri, secrétaire général adjoint de l’UGTT. «Les intérêts de la Tunisie et ses relations extérieures seront certainement affectés, car les pays exigent un niveau minimum de démocratie dans leurs relations».

Cependant, Ibrahim Bouderbala, député et partisan du président Saïed, ne s’attend pas à des répercussions internationales. «Les liens avec les autres pays sont basés sur le respect du principe de souveraineté, et la Tunisie ne s’immisce pas non plus dans les affaires judiciaires des autres pays», a-t-il déclaré à DW.

Consolidation des pouvoirs du président

La répression politique actuelle contre la dissidence est un revirement à 180 degrés par rapport à ce qui s’est passé après les soulèvements du printemps arabe en 2011. Pendant des années, la Tunisie a été considérée comme le phare de la transition démocratique au Moyen-Orient.

En 2019, lorsque l’ancien professeur de droit Kaïs Saïed a remporté l’élection présidentielle du pays, il a bénéficié d’un large soutien au sein d’une population qui place ses espoirs dans l’amélioration économique et la fin de la corruption.

Cependant, le 25 juillet 2021, Saïed a suspendu le parlement élu, limogé le Premier ministre de l’époque Hichem Mechichi et dissous ou suspendu des institutions démocratiques comme la Conseil supérieur de la magistrature. Selon ce qu’il a appelé sa feuille de route démocratique, il a organisé un référendum sur une nouvelle constitution qui consolide les pouvoirs du président. La nouvelle constitution a été approuvée en juillet 2022, malgré un faible taux de participation et un boycott de plusieurs partis politiques.

Entre-temps, les récentes élections législatives de décembre et janvier se sont terminées par un taux de participation record d’environ 11%.

«L’Europe devrait dire adieu à ses propres projections et à ses vœux pieux d’une Tunisie porte-drapeau du printemps arabe», a déclaré à DW Heike Löschmann, directrice du bureau de Tunis de la Fondation allemande Heinrich Böll.

Cependant, Anthony Dworkin, chercheur principal en politique au Conseil européen des relations internationales (European Council on Foreign Relations, ECFR), a souligné que Kaïs Saïed est une «figure relativement isolée en Tunisie, car il n’a pas de base institutionnelle ou de parti derrière lui, seul le l’appui des forces de sécurité.» À son tour, il ne voit pas cela comme «une sorte de nouveau règlement politique stable et durable».

Une opposition fracturée et isolée

Pourtant, le manque de soutien public aux opposants politiques de Saïed a joué un rôle crucial dans la récente répression, et l’opposition tunisienne reste profondément fracturée.

«L’ensemble de la classe politique en Tunisie a été quelque peu délégitimée par son incapacité à faire face aux problèmes économiques du pays», a déclaré Dworkin à DW.

La Tunisie est aux prises avec une série de crises économiques depuis des années, une situation encore exacerbée par la pandémie et l’invasion russe de l’Ukraine.

L’inflation actuelle d’environ 10% pourrait également augmenter dans les mois à venir en raison de la hausse des impôts, de la baisse des subventions alimentaires et énergétiques et de l’arrêt du financement par le Fonds monétaire international (FMI).

Trois accords précédents, conclus par Saïed et le FMI, avaient échoué en raison de la résistance des syndicats qui refusaient de réduire les salaires de leurs quelque un million de travailleurs.

Mais pour Heike Löschmann, «la transition démocratique ne peut être soutenue avec succès sans améliorer la situation économique des personnes qui se sont levées en premier lieu pour obtenir des emplois et lutter pour la prospérité», a-t-elle déclaré à DW.

Pendant ce temps, les pays européens ont été réticents à utiliser leurs liens pour faire pression sur la tendance de Saïed vers l’autoritarisme, malgré le fait que «Kaïs Saïed est tout à fait prêt à prendre des mesures qui semblent conflictuelles avec l’Europe», a déclaré Dworkin.

Eviter une instabilité supplémentaire

«La préoccupation de l’Europe est que cela affecterait le bien-être de la population tunisienne, et les Européens veulent vraiment éviter tout ce qui crée une instabilité supplémentaire dans le pays», a déclaré Dworkin à DW. «Cela pourrait potentiellement conduire à une augmentation de la migration vers l’Europe», a-t-il ajouté.

Néanmoins, il estime que «les dirigeants européens ne devraient pas hésiter à dénoncer ce qui se passe clairement en Tunisie, qui est un fort éloignement de la démocratie et un environnement de plus en plus répressif».

Pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement allemand Wolfgang Büchner a déclaré lors d’une conférence de presse, le 17 février, que «le gouvernement allemand considère avec une grande inquiétude que de nombreux représentants de l’opposition tunisienne, des politiciens, des journalistes et des militants ont été arrêtés ces derniers jours».

Il a également déclaré que «la Tunisie est dans une situation économique et sociale difficile, et nous ne voulons pas laisser le peuple tunisien seul, mais l’aider à surmonter les défis».

Cependant, il a ensuite souligné la responsabilité propre de la Tunisie lorsqu’il s’agit de faire face à sa situation économique. «A notre avis, le meilleur moyen de sortir de la crise passe par un programme du Fonds monétaire international. La Tunisie devrait y parvenir rapidement.»

Traduit de l’anglais

Source : Deutsche Welle.