Tunisie : Mandat de dépôt contre Lazhar Akremi

Entendu ce lundi 27 février 2023 par le juge d’instruction près le Pôle judiciaire antiterroriste, Lazhar Akremi activiste politique et avocat de son état a fait l’objet d’un mandat de dépôt .

C’est ce qu’annonce sa consœur Inès Harrath sur Facebook, en rapportant une déclaration de Me Akremi à propos de l’accusation de complot contre l’Etat.

« Lutter contre le coup d’État n’est pas un complot contre l’Etat. Il faut faire la distinction entre l’État tunisien et le régime de Kaïs Saïed et entre le militantisme et le complot», a-t-il lancé, selon Ines Harrath.

Rappelons que Lazhar Akremi a été arrêté dans la nuit du 13 février et a été placé en détention durant 15 jours, avant de comparaître, ce jour, devant le Pôle antiterroriste.

Y. N.