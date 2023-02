BHL et le complot en Tunisie : les réserves de Adnane Belhajamor

Dans le poste Facebook que nous reproduisons ci-dessous, publié lundi 27 février 2023, l’activiste politique Adnane Belhajamor exprime ses réserves sur la présumée implication du philosophe français Bernard-Henri Lévy (BHL) dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat initié en Tunisie contre une quinzaine d’opposants au régime du président Kaïs Saïed.

Si le sinistre BHL est partie-prenante dans un complot en Tunisie, c’est que je ne comprends pas grand chose à la politique et que je dois penser à m’en détourner définitivement.

1. BHL est trop lié politiquement à Macron pour aller se fourrer dans une histoire pareille si vraiment cette histoire a existé sérieusement, ce dont je doute fort.

2. BHL est un homme de tapage médiatique, de buzz, de films documentaires, grandes interviews et talk-shows. Pour lui, chaque geste, chaque pas doit être communiqué au monde entier et jamais encore il n’a interféré avec la politique tunisienne; même pas lorsqu’il était venu dans notre pays en 2014 et qu’il en avait été expulsé. C’était dans le cadre de son ingérence dans le dossier libyen.

3. BHL s’est impliqué depuis quelques semaines en Ukraine et tout son cinéma est concentré sur le conflit russo-ukrainien. Il y a à peine dix jours, il était l’invité à ce titre de Léa Salamè sur FR 2 et depuis il est sur tous les plateaux radio et de télévision.

Je vous laisse réfléchir à tout cela. C’est bien de réfléchir un peu avant de dire n’importe quoi et surtout de croire n’importe quoi.

Entre-temps, je réitère ce que j’ai dit en début de post et croyez-moi, je m’y tiendrais au cas où je suis démenti par les faits sur cette histoire de BHL impliqué dans le vrai faux complot.