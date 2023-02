Tunisie : L’État récupère un terrain domanial agricole de 11 ha à Sfax

Le ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières a annoncé, ce mardi 28 février 2023, la restitutiion d’un terrain domanial agricole situé à Sfax, d’une superficie de 11 hectares.

La Direction régionale des Domaines de l’État et des Affaires foncières de Sfax a procédé à la restitution de ce bien domanial situé à la Tourba relevant de la délégation de Agareb, en coordination avec les autorités régionales et sécuritaires compétentes, et ce, dans le cadre de l’exécution d’une décision d’évacuation.

Conformément aux dispositions légale, ledit terrain sera pris en charge par les services de la direction régionale des domaines de l’Etat, en attendant sa réhabilitation dans les meilleurs délais, ajoute la même source.

Y. N.