Genève : A propos de la rencontre entre le ministre Nabil Ammar et la SG de la CNUCED Rebecca Grynspan

Dans le cadre de la visite de travail qu’il effectue à Genève, Nabil Ammar Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, s’est entretenu, le 1er mars 2023, au Palais des Nations, avec Rebecca Grynspan, Secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, (CNUCED).

La rencontre a été l’occasion pour M. le Ministre de saluer le rôle de cette institution pour porter la voix des pays en développement et des pays les moins avancés et attirer l’attention de la communauté internationale sur les priorités de ces pays quant à la réduction des inégalités et de la pauvreté, à l’inclusion au commerce et au développement, au renforcement de la résilience de leurs économies et à l’urgente prise en charge des impacts négatifs des crises multiples et interdépendantes de la sécurité alimentaire, de l’énergie, du surendettement publique et des changements climatiques auxquelles ils font face.

Le Ministre a particulièrement mis en exergue les efforts intensifs de la Tunisie pour récupérer les avoirs spoliés du peuple tunisien. Il a souligné, à ce titre, la nécessité de fournir aux pays qui en sont victimes, des cadres réglementaires transparents, fluides et surtout efficaces à même de les aider à rapatrier ces fonds, et les accompagner dans la mise en place de systèmes nationaux de lutte contre ce phénomène dévastateur pour leurs économies.

Mme Grynspan a confirmé, pour sa part, que les rapports de la CNUCED ne cessent de souligner l’ampleur des flux financiers illicites, notamment dans les pays africains, les privant des ressources nécessaires à la réalisation de leurs agendas de développement et a affirmé l’engagement de la CNUCED à soutenir les efforts de la Tunisie au niveau national et ses démarches de sensibilisation au niveau international.

Mme la SG de la CNUCED a accueilli favorablement la proposition de M. le Ministre d’organiser, en partenariat avec son organisation, un séminaire en Tunisie, sur la lutte contre les flux financiers illicites et l’évasion fiscale.

Le Ministre s’est félicité, par ailleurs, de la diversité des axes de coopération entre la Tunisie et la CNUCED en vue du développement du commerce et de l’investissement dans notre pays. Il a salué, dans ce cadre, les résultats encourageants de l’évaluation de l’état de préparation au commerce électronique en Tunisie (eT Ready), réalisée sous l’égide de la CNUCED et a rappelé, à cet endroit, les recommandations du Sommet de la Francophonie de Djerba, sur la nécessité de faire progresser l’outil numérique comme vecteur du développement et de solidarité.

De sa part, la SG a réitéré l’engagement de la CNUCED à accompagner davantage la Tunisie dans la réalisation de son plan de développement 2023-2025 et la vision Tunisie 2035, en mettant à sa disposition son expertise et ses différents programmes de formation et d’assistance technique.

Communiqué