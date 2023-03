Mandat de dépôt contre le dirigeant Ennahdha Sayed Ferjani

Placé en détention, hier, l’ancien député et dirigeant du parti islamiste Ennahdha Sayed Ferjani a fait l’objet, ce mardi 1er mars 2023, d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction du tribunal de Sousse 2.

C’est ce qu’a indiqué l’avocate Ines Harrath, sans préciser la raison de ce mandat de dépôt, affirmant même ne pas vouloir répondre à cette question… L’avocate a également exprimé sa solidarité avec Sayed Ferjani qui a annoncé qu’il entame une grève de la faim.

Cependant, le porte parole du Tribunal de 1ére Instance de Sousse 2 Rochdi Ben Romdhane a affirmé aux médias que cette décision a été prise pour suspicions de liens du dirigeant nahdhaoui avec l’affaire Instalingo, la Société basée à Kalaa El Kebira et dirigée à partir de la Turquie.

Plusieurs suspects sont poursuivis dans cette affaire, encourant de lourdes peines et qui devront faire l’objet de graves chefs d’accusations, notamment «complot formé dans le but d’attenter à la sûreté intérieure de l’État et de changer la forme du gouvernement, de remonter les gens les uns contre les autres et de provoquer le désordre».

Y. N.