Trois enfants violentés et maltraités par leur belle-mère : Le ministère de la Famille entre en ligne

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des seniors a annoncé, ce mercredi 1er mars 2023, la prise en charge de trois enfants âgés de 4 à 7 ans, qui ont subi des maltraitances et des violences physiques par leur belle-mère.

Cette dernière ainsi que le père des enfants ont été placés en détention sur ordre du parquet, précise le ministère en rappelant que l’affaire a éclaté après la diffusion de photos des victimes sur les réseaux sociaux.

Accompagné de spécialistes, le délégué de l’enfance s’est rendu, hier, chez les concernés dans une ville du Grand-Tunis, et il a découvert des traces de brûlures et de coups sur les corps des enfants, qui ont été pris en charge immédiatement, indique la même source, en ajoutant que les services sécuritaires et le ministère public ont également été alertés.

En coordination avec le juge des affaires familiales du tribunal de première instance de Tunis, le ministère a pris plusieurs mesures notamment un suivi et un encadrement des victimes par une psychologue, sachant que la garde des enfants a été confiée à leur grand-père maternel et que le père et son épouse, placés en détention, sont privé du droit de visite, jusqu’à nouvel ordre.

Y. N.