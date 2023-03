La Tunisie, Etat paria sur le continent africain ?

Le peuple tunisien qui s’est illustré par sa compassion et sa générosité en recevant plus d’un million de réfugiés après l’effondrement du régime Kadhafi en Libye a sûrement la capacité de traiter avec la même compassion les quelques milliers de frères et sœurs subsahariens sur notre sol.

Par Elyes Kasri *

La révolution de la liberté et de la dignité et ce qui est abusivement qualifié de printemps arabe ont ressuscité les vieux démons de la dissension et donné libre cours chez certains aux vils instincts de la stigmatisation et de la vindicte et, plus récemment en Tunisie, au monstre hideux de la xénophobie et du racisme.

Il est fort probable que ce rejet de l’autre ait été l’une des causes fondamentales de l’échec de la transition démocratique dans tous les pays du prétendu printemps arabe.

En plus des revers économiques graves causés à l’économie nationale, cette tendance au rejet risque de faire de la Tunisie, un Etat paria sur le continent africain et peut-être ailleurs.

Complot ethnique et pureté raciale

La théorie du complot ethnique et du grand remplacement de même que la prétention à la pureté raciale qui évoquent des souvenirs troubles d’un siècle en arrière, s’efforcent de s’affubler d’une légitimité fallacieuse en se drapant du légalisme et du patriotisme chatouilleux.

L’intensité inquiétante de ce dérapage et la conjoncture locale et internationale nécessitent de toute urgence une plus grande vigilance de la part des autorités publiques et de la société civile de même qu’une meilleure pédagogie des droits de l’homme et de la tolérance.

A tout Tunisien ayant affaire à un ressortissant subsaharien de penser à son parent, voisin ou ami expatrié à l’étranger en quête d’une deuxième chance et de meilleures perspectives.

Par la faute de quelques excités

Le peuple tunisien qui s’est illustré par sa compassion et sa générosité en recevant plus d’un million de réfugiés après l’effondrement du régime Kadhafi en Libye a sûrement la capacité de traiter avec la même compassion les quelques milliers de frères et sœurs subsahariens sur notre sol.

L’enjeu touche non seulement notre stature morale et diplomatique et nos intérêts en Afrique et ailleurs, mais également l’intégrité de la colonie tunisienne en Afrique et en Europe de même que l’image du peuple tunisien considéré traditionnellement comme hospitalier et qui ne peut se permettre d’être perçu par les touristes et investisseurs potentiels, par la faute de quelques excités et d’un silence complice, comme un peuple xénophobe et raciste.

* Ancien ambassadeur.