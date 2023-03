L’UGTT dénonce : Un responsable syndical espagnol interdit d’entrer en Tunisie !

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annonce, ce jeudi 2 mars 2023, que le responsable syndical Marco Pérez Molina chargé de la coopération avec l’Afrique et l’Asie au sein de la CEC UGT Espagne, a été interdit d’entrer en Tunisie et refoulé de l’aéroport Tunis-Carthage

La centrale syndicale se dit «consternée par cette décision injustifiée» et dénonce une escalade des autorités et «une nouvelle violation des droits syndicaux et des principes élémentaires de libertés et de droits de l’Homme».

La même source a également précisé dans une note diffusée sur Facebook, que son invité Marco Pérez Molina devait participer le 4 mars au rassemblement qu’elle organise, et ce, «en signe de solidarité de la part des syndicats internationaux affiliés à la Confédération Syndicale Internationale avec l’UGTT».

Rappelons que le 18 février dernier, la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats (CES) Esther Lynch, invitée de la centrale syndicale, avait été sommée de quitter la Tunisie, où elle a été déclarée persona non grata sur instruction du chef de l’État Kaïs Saïed. Ce qui avait été dénoncé par de nombreuses parties syndicales tunisiennes et internationales, des partis politiques et activistes de la société civile.

Y. N.