Tunisie : Retrait de 4 compléments alimentaires du marché

La direction de la Pharmacie et du médicament relevant du ministère de la Santé a annoncé le retrait immédiat de 4 compléments alimentaires du marché, et ce, pour non conformité aux normes, ce qui représente un danger pour la santé des consommateurs.

Le président du conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie Ali Bsila a précisé dans une déclaration, ce vendredi 3 mars 2023, qu’il s’agit de Fibrolax 250ml, Fibrolax 200ml, Rgoff 125ml et Cloix 100mg

Une analyse microbiologie sur des échantillons a révélé que ces compléments alimentaires ne respectent pas les normes, a ajouté la même source, en affirmant que les pharmaciens se sont engagés à ne plus vendre ces compléments, à les retirer pour les renvoyer vers la partie qui a assuré l’approvisionnement.

La même source a cependant alerté sur les ventes en ligne de ces compléments, en mettant en garde contre le danger qu’ils représentent sur la santé des consommateurs, tout en appelant au respect de la consigne.

