Ahmed Laamari (Conseil de la Choura) arrêté à Ben Guerdane : Ennahdha dénonce et accuse

Suite à l’arrestation, à Ben Guerdane, de l’ancien député et membre du Conseil de la Choura Ahmed Laâmari, le parti islamiste Ennahdha a publié un communiqué, dans la soirée de ce samedi 4 mars 2023, afin de dénoncer «une nouvelle arrestation arbitraire».

Dans son communiqué, le parti de Ghannouchi affirme qu’une «vague d’arrestations arbitraires vise les opposants politiques et les syndicalistes», tout en accusant le pouvoir en place «de poursuivre sa politique de fuite en avant et en dénonçant une atteinte aux droits et aux libertés».

Ennahdha a également appelé ses partisans et tous les Tunisiens à participer à la marche organisée demain par le Front de salut national (FSN), à Tunis, «en vue de défendre la démocratie…».

Y. N.