Tunisie : accompagnement d’entreprises dans la gestion des rejets d’eaux industrielles

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet) pour accompagner 20 entreprises dans la gestion de leurs rejets d’eaux industrielles, dans le cadre du programme de dépollution de la Méditerranée Depolmed.

Il s’agit d’entreprises industrielles implantées dans les régions de Méliane Sud (gouvernorat de Ben Arous), Jedeida, Kélibia et Sousse Nord, et actives notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire et du textile.

Le projet d’assistance technique d’une durée de 10 mois se déroulera en quatre phases pré-diagnostic et planification de la mission, diagnostic des rejets d’eaux industrielles, élaboration d’un plan d’action pour le contrôle des rejets d’eaux industrielles, et assistance à la mise en œuvre du plan d’action.

Des experts internationaux et nationaux du traitement des eaux usées industrielles assureront la formation et l’accompagnement des entreprises sélectionnées. Les entreprises intéressées sont priées de remplir un formulaire de candidature et de le soumettre au Citet avant le 30 mars 2023.

Le programme Depolmed pour la dépollution de la Méditerranée est cofinancé par l’Agence française de développement (AFD), l’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI).

D’après Tap.