Tunisie : Majazz, les sonorités plurielles de Malek Lakhoua

Le batteur tunisien Malek Lakhoua ouvrira la 8e édition du Festival Sicca Jazz le 14 mars avec son nouveau projet Majazz, un voyage musical qui conjugue jazz et sonorités orientales et autour duquel se réunissent des musiciens de quatre pays différents.

C’est en s’appuyant sur des arrangements de standards de jazz et des airs de musique arabe, que le batteur Malek Lakhoua a imaginé son nouveau projet « Majazz ». Liberté, pluralité et authenticité, c’est ce qui pourrait définir cette aventure musicale qui réunit le vibraphoniste italien (basé à Paris) Nicholas Thomas, le trompettiste français Quentin Ghomari, le contrebassiste suisse (basé à Vienne) Andreas Wealti, les deux oudistes tunisiens Aziz Essaied et Mouna Chtourou, évidemment avec Malek Lakhoua à la batterie.

Après un premier spectacle à la fin de l’année 2022 au Club culturel Tahar Haddad dans le cadre du Festival de la Médina, le sextet proposera une avant-première le 11 mars à l’Institut supérieur de Musique de Sousse, avant d’assurer la soirée d’ouverture de la 8e édition du Festival Sicca Jazz au Kef le 14 mars.

