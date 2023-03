Bassem Trifi : «Kaïs Saïed doit examiner le contenu de l’initiative de dialogue avant de la rejeter»

Bassem Trifi, a appelé le président de la république, Kaïs Saïed, à examiner le contenu de l’initiative de dialogue qui sera proposée par des organisations nationales, avant de la rejeter en bloc.

Le président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, qui participait, à la manifestation organisée à Tunis par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) pour dénoncer les atteintes aux libertés syndicales, samedi 5 mars 2023, a ajouté que cette initiative initiée par la centrale syndicale «contient des solutions aux problèmes économiques et sociaux du pays».

«Le contenu de cette initiative sera dévoilé dans les deux prochaines semaines. Le dialogue reste l’unique recours des Tunisiens et il n’y a aucune autre alternative pour sortir de la crise politique, sociale et économique», a-t-il estimé, en faisant savoir qu’un grand nombre d’associations, d’organisations et de partis ont soutenu cette initiative, après avoir pris connaissance de ses grandes lignes.

Rappelons que le président a, à plusieurs reprises, tourné en dérision l’UGTT et les autres acteurs de la société civile qui multiplient les réunions en vue d’élaborer un plan de sortie de crise à proposer dans le cadre d’un dialogue national qui serait présidé par le chef de l’Etat. Saïed a ainsi signifié son rejet de l’initiative de dialogue avant même d’en connaître le contenu. Pour lui, il y a les patriotes qui veulent le bien du peuple, qu’il croit incarner lui et ses partisans, et il y a les traîtres, les corrompus et les vendus à l’étranger, et qui sont ceux qui s’opposent à son pouvoir personnel.

I. B.