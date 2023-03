Tunisie : Le Cinéma Amilcar ferme ses portes

La salle de Cinéma Amilcar au Manar 1 fermera définitivement ses portes à partir du dimanche 12 mars 2023.

La direction du Cinéma Amilcar vient de faire une annonce des plus surprenantes et des plus désolantes, l’espace qui accueille depuis l’année 2015 des projections de films, des débats et différents événements autour des arts et de la culture, fermera ses portes.

« Notre collaboration avec la salle Amilcar se termine. Nous fermerons à partir du dimanche 12 mars et rendons la salle à ses propriétaires.« , lit-on sur la page officielle de l’espace.

Sans donner plus d’explications sur les raisons derrière cette fermeture, la direction du cinéma Amilcar a appelé les autorités compétentes et particulièrement le ministère de la culture à se pencher sérieusement sur la situation des salles de cinéma. « Ce secteur continue d’exister grâce au courage des exploitants et à leur passion mais l’état doit prendre ses responsabilités pour préserver et faire avancer ce secteur pilier majeur de la vie culturelle en Tunisie.«

F.B