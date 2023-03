« DNA » chez Yosr Ben Ammar Gallery : Immersion dans l’univers de trois artistes tunisiens

La galerie Yosr Ben Ammar à la Marsa accueillera du 11 mars au 6 mai l’exposition « DNA : Divine & Amaranthine » qui mettra en avant le travail des trois artistes Bachir Tayachi, Issam Smiri et Othman Taleb.

Les univers inconscients et conscients, passés et futurs seront au coeur de la prochaine exposition qu’abritera la galerie Yosr ben Ammar, et ce, à travers les créations de trois artistes tunisiens qui misent sur des techniques et des supports différents.

Le public pourra découvrir les œuvres du jeune photographe, artiste visuel et cinéaste Bachir Tayachi, de l’illustrateur et designer graphique Issam Smiri et l’artiste pluridisciplinaire Othman Taleb qui se passionne aussi bien par les arts visuels que par l’architecture et le design urbain.