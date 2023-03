Jendouba : Enlevée en rentrant du lycée, une élève violée par 3 individus

Une enquête a été ouverte par la brigade de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants relevant de la garde nationale, suite à l’enlèvement et le viol d’une élève, hier mercredi 8 mars 2023, à Jendouba.

Le porte-parole du tribunal de Jendouba Aleddine Aouadi a indiqué à l’agence Tap, que l’enquête ouverte concerne l’enlèvement, la séquestration et le viol d’une mineure de moins de 16 ans, en précisant que l’élève a été retrouvée dans un village à Balta-Bou Aouane à l’aube de ce jeudi, alors qu’elle était portée disparue depuis mercredi après-midi.

La victime a été interceptée par trois individus alors qu’elle rentrait du lycée hier vers 18h, et a été emmenée de force et sous la menace à bord d’une voiture vers un endroit inconnu, où elle a été violée, ajoute encore la même source, en affirmant que l’élève a été retrouvée à plus de 40km du lieu de l’enlèvement.

Une enquête a été ouverte mais la victime, encore sous le choc, n’a pas été en mesure de décrire ses agresseurs, ni de fournir des informations permettant d’identifier la voiture qu’ils utilisaient, ajoute encore le porte-parole du tribunal, sachant que la protection de l’enfance lui a assuré une prise en charge…

