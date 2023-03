Le Festival de la Chanson tunisienne rend hommage à Ali Ouertani

Plusieurs hommages sont prévus pour la 21e édition du Festival de la Chanson tunisienne. Hier, c’est le poète et parolier tunisien Ali Ouertani qui était à l’honneur.

Médecin, poète, parolier et critique de talent, Ali Ouertani a commencé à écrire des chansons et des poèmes dès son très jeune âge. Durant sa carrière incroyable, il a côtoyé les plus grands artistes tunisiens comme Hedi Jouini, Naâma, Sayed Chatta, ou encore Lotfi Bouchnak.

Lors de la deuxième soirée de la 21e édition qui a démarré le mardi 7 mars et qui se poursuivra jusqu’au dimanche prochain, le Festival de la Chanson tunisienne a souhaité mettre à l’honneur Ali Ouertani dont l’œuvre magistrale a marqué plus d’une génération, les chansons qu’il a écrites font partie d’un patrimoine musical national dont nous sommes fiers.

F.B