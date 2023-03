Tunisie-ARP : Les députés convoqués pour la séance plénière inaugurale (Jort)

Par décret présidentiel, les futurs députés ont été convoqués à la séance plénière inaugurale de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), pour le lundi 13 mars 2023.

Le décret a été publié, en date du 9 mars dans le Journal officiel de la république tunisienne (Jort), sachant que la plénière inaugurale est prévue pour lundi prochain à partir de 10h au siège de l’Assemblée au Bardo, qui avait été fermée le 25 juillet 2021 par chef de l’Etat, à l’occasion des mesures exceptionnelles, comptant notamment le gel de l’Assemblée.

Le président a ensuite annoncé la dissolution du parlement le 30 mars 2022, avant d’organiser des législatives anticipées (1er tour le 17 décembre 2022 et 2e tour le 29 janvier 2023), marquées notamment par un boycott des partis politiques et par un taux de participation historiquement faible 11,22% puis 11,40% au second tour.

