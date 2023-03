« Portrait de femmes » par le duo Rosemonde à Moëlan sur Mer

La Médiathèque l’Ellipse à Moëlan sur Mer accueille aujourd’hui, vendredi 10 mars, un spectacle musical interactif du duo Rosemonde.

La mezzo-soprano Alice Khayati, fille du critique de cinéma tunisien Khemaies Khayati, et la pianiste Cécilia Mélon donnent ce soir un concert de musique pour célébrer toutes les femmes qui ont inspiré compositeurs et peintres dans une galerie de portraits inattendus et labyrinthiques, un spectacle interactif, où le public tire au sort les pièces du programme à l’aide de cartes.