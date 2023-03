Tunisie : L’artiste algérienne Lydia Ourahmane expose sa création « Tassili » au B7L9

Après New York, Toronto, Paris, Nottingham et Alger, c’est la station d’art B7L9 au Bhar Lazreg accueillera à partir du 16 mars l’exposition « Tassili » de l’artiste algérienne Lydia Ourahmane. Une œuvre filmique et sonore réalisée dans la région de Tassili n’Ajjer au sud-est de l’Algérie.

C’est autour de Tassili n’Ajjer, site archéologique algérien classé au patrimoine mondiale de l’Unesco, que la jeune artiste Lydia Ourahmane a imaginé et conçu cette exposition personnelle qui sera visible du 16 mars au 12 mai au B7L9.

Après un périple de deux semaines avec ses amis, ses collaborateurs et des guides locaux, l’artiste a réussi à filmer en haute définition des images sublimes de cette région qui compte un très grand nombre de peintures rupestres, sur une musique signée Sega Bodega, Yawming Portal, Félicita et Nicolas Jar.

F.B