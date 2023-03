Tunisie : le Groupe TUI met les bouchées doubles sur la Tunisie  

Un bon niveau de réservations touristiques en Tunisie a été enregistré l’année dernière, a déclaré le PDG du groupe TUI Sebastian Ebel. Cette tendance à la hausse s’est confirmée jusqu’à fin février de cette année, les ventes ayant légèrement augmenté de 14% par rapport à 2019, année de référence ayant précédé la pandémie Covid-19.

Le Groupe souhaite accélérer le rythme des ventes au cours de la période à venir, a ajouté Ebel, lors de sa rencontre jeudi 9 mars 2023 avec le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, en marge de l’ITB Berlin 2023 (7-9 mars).

Belhassine et Ebel ont discuté des moyens d’améliorer la contribution de TUI à l’augmentation des arrivées de touristes en provenance d’Allemagne et d’autres pays européens, a indiqué le ministère dans un communiqué.

TUI Group est l’une des principales entreprises touristiques au monde avec 1 600 agences de voyages et 6 compagnies aériennes avec environ 150 avions.

Le ministre a exhorté l’agence de voyage à soutenir la destination tunisienne en intensifiant la promotion, en augmentant les investissements et en commercialisant les voyages hors saison dans diverses régions du pays.

Il a également eu des entretiens avec un certain nombre de responsables de voyagistes et d’agences de voyages allemands et européens, principalement le président de l’Association allemande du voyage (DRV) Norbert Fiebig et le président de Quality Travel Alliance Thomas Bösl.

Le responsable a exhorté les voyagistes à organiser des voyages touristiques dans les régions du nord et du sud de la Tunisie afin de diversifier leur produit et d’augmenter le nombre de touristes.