Tunisie : ouverture du 39e Salon de la création artisanale

La 39e édition du Salon de la création artisanale se tient du 10 Au 19 mars 2023 au Parc des Expositions du Kram, au nord de Tunis, sous le thème : «Notre histoire … est dans notre métier».

Ce salon organisé par le ministère du Tourisme, l’Office national de l’artisanat en partenariat avec la Fédération nationale de l’artisanat, sous le haut patronage du président de la république, constitue le rendez-vous incontournable pour présenter les résultats des efforts déployés par les professionnels et les différentes structures impliquées dans le secteur, telle que les ministères, les structures professionnelles et les organisations nationales, ainsi que les partenaires internationaux, convaincus tous de la capacité de l’artisanat de constituer un véritable moteur pour le développement et de son rôle actif sur les plans économique, social et culturel.

Ce salon sera également l’occasion pour sonder les dernières tendances et nouveautés dans le domaine de l’artisanat.

Pendant 10 jours, 1200 exposants (artisans, designers, entreprises artisanales, jeunes promoteurs et étudiants) venant des 24 gouvernorats de la Tunisie prennent part à ce salon à travers ses différents espaces pour présenter leurs nouveautés et la richesse de leurs produits faits main dans diverses spécialités artisanales telles que le tissage, l’art de la table, le mobilier traditionnel, les parfums, les habits et accessoires de mode, les articles de décorations intérieurs et extérieurs…, souvent hérités d’un savoir faire ancestral revisité.

Cette 39e édition sera l’occasion pour présenter une exposition des produits de trois concours nationaux de la création artisanale, à savoir le concours pour les étudiants des écoles supérieures de design, et d’arts et métiers; le concours des cadeaux de souvenirs; et le concours du produit artisanal ami de l’environnement.

L’Olympiade nationale de l’artisanat aura pour thème cette année la sculpture et la gravure sur bois.

En outre, cette édition est marquée également par la participation de l’Algérie en tant que pays invité d’honneur et ce dans le cadre de la concrétisation des accords de coopération dans le domaine de l’artisanat entre les deux pays. Un pavillon de 250 mètres carrés est alloué aux 25 artisans algériens pour exposer et vendre leurs produits.

Le salon est ouvert tous les jours de 10h à 19h.