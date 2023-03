Rassemblement à Paris pour la libération des prisonniers politiques en Tunisie

Dans la déclaration publiée ci-dessous, des associations de Tunisiens de France annoncent la tenue d’un rassemblement, mardi 14 mars 2023, à 18h30, à la Fontaine des Innocents, à Paris 75001 (Métro/RER les Halles) pour appeler à la libération des prisonniers politiques et d’opinions en Tunisie.

Face à la situation économique et sociale qui ne cesse de se dégrader et pour masquer les échecs cuisants du processus politique imposé par Kaïs Saïed, le pouvoir tunisien s’est lancé dans une campagne de répression et de harcèlement de tous ceux et celles qui s’opposent à la dérive autoritaire engagée depuis le 25 juillet 2021.

La récente vague d’arrestations en Tunisie déclenchée depuis le 11 février 2023, ainsi que le déferlement xénophobe et raciste qui a ciblé les migrants subsahariens ont attiré l’attention et mis en lumière sur le niveau de dégradation de la situation dans le pays.

Cette vague d’arrestations a ciblé aussi bien des responsables politiques, des personnalités de l’opposition, des hommes d’affaires, du monde des médias, des syndicalistes, des avocats, des défenseurs des droits de l’homme.

S’ajoute à cela, l’adoption, par le chef de l’Etat et le conseil national de la sécurité, d’une série de mesures découlant directement de thèses racistes et xénophobes qui visent les migrant(e)s subsaharien(ne)s.

Nous appelons

– à la libération de tous les détenus politiques et d’opinions;

– au respect de l’indépendance de la justice, seule garantie d’une réelle lutte contre la corruption;

– à la sauvegarde de la liberté d’expression et de presse;

– à l’abrogation du décret-loi 54, qui menace ces les libertés;

– contre le racisme d’Etat et pour le soutien des Subsahariens en Tunisie.

Pour une Tunisie libre et indépendante, respectueuse des droits humains et démocratiques !

Premiers signataires :

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT):

Association démocratique des tunisiens en France (ADTF);

Association des Tunisiens en France (ATF);

Collectif 3 C;

Fédération des tunisiens citoyens des deux rives (FTCR);

Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT);

Uni’t Tunisie;

Al Massar France;

Courant démocratique France Nord – Attayar;

El Jomhouri France;

Ettakatol France;

Massarioun litashih elmassar;

Parti des travailleurs – section France (PTT).

Soutiens

Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA);

Association de défense des droits de l’homme au Maroc (ASDHOM);

Association marocaine des droits de l’homme (AMDH-Paris/IDF);

Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF);

Mouvement contre le racisme et l’amitié entre les peuples (MRAP) ;

Ensemble;

Secrétaire national du mouvement des progressistes (MDP);

Pour une écologie populaire et sociale (PEPS);

Parti communiste français (PCF).