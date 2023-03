Ooredoo étend son partenariat avec Microsoft dans le domaine du cloud  

En étendant son partenariat avec Microsoft, le groupe Ooredoo vise à améliorer l’expérience des clients professionnels sur tous les marchés. Les sociétés du groupe vont fournir à ces derniers des solutions et des services innovants basés sur le cloud.

Le groupe Ooredoo a élargi son partenariat avec Microsoft permettant à ses entreprises de fournir aux clients professionnels des services cloud supplémentaires – soit individuellement, soit groupés avec les services de connectivité d’Ooredoo.

Le partenariat se concentre sur une gamme de services allant des outils de productivité, comme Office365 et Microsoft Teams, à l’exécution efficace des processus métier.

Aziz Aluthman Fakhroo, directeur général et directeur général du groupe chez Ooredoo, a déclaré : «L’industrie technologique, en particulier le secteur des télécommunications, évolue rapidement. La demande de produits, services et solutions innovants connaît une croissance exponentielle à mesure que les entreprises continuent de moderniser leurs opérations. Notre partenariat avec Microsoft – partenaire de longue date d’Ooredoo – nous permet de répondre à la demande croissante du marché pour des solutions et services basés sur le cloud. Cela aidera à son tour nos entreprises clientes à améliorer leur façon de travailler en accélérant leur parcours de numérisation, en renforçant leur résilience et en répondant aux besoins de leurs propres clients.»

Le déploiement du partenariat se déroulera tout au long de 2023 et concernera toutes les sociétés du groupe Ooredoo.

«Chez Microsoft, nous sommes fiers de notre écosystème de partenaires inégalé et nous pensons que les partenaires sont essentiels à la façon dont nous fournissons des produits et services innovants aux clients du monde entier», a déclaré Bin Shen, vice-président Global Communications Partners chez Microsoft. Il a ajouté : «Notre relation avec le groupe Ooredoo en tant que partenaire précieux au Qatar et dans la région s’étend sur de nombreuses années, et à mesure que le paysage numérique continue d’évoluer, nous sommes ravis d’étendre notre partenariat pour tenir la promesse de la transformation du cloud pour leurs clients commerciaux dans toutes les régions, les industries et les organisations.»

Le partenariat étendu avec Microsoft consolide la position d’Ooredoo en tant que guichet unique, non seulement pour les solutions et services de connectivité, mais également pour les solutions et services tiers basés sur le cloud, garantissant une offre et un support complets pour ses clients B2B.

Communiqué.