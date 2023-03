Tunis : Mandat de dépôt contre un individu pour harcèlement sexuel et tentative de viol de sa belle-fille

Fin de calvaire pour une jeune fille de 19 ans, qui pendant des années a été sexuellement harcelée par l’époux de sa mère, qui a également tenté de la violer à plusieurs reprises, rapporte le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, en annonçant, ce lundi 13 mars 2023, que l’agresseur a fait l’objet d’un mandat de dépôt.

L’affaire a éclaté après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle une femme indique que la victime s’est réfugiée chez elle, dans une ville du Grand-Tunis, en affirmant avoir pris la fuite de chez elle, après que son beau père ait tenté de la violer, sachant qu’elle subit un harcèlement sexuel depuis des années depuis qu’elle était mineure et que sa mère a été alertée mais n’a pris aucune mesure et n’a jamais essayé de la protéger.

La ministre de la Femme a alors chargé la déléguée de la protection de l’Enfance qui a pris des mesures nécessaires et alerté les services sécuritaires hier soir. La police a pu identifier la victime, sa mère et le mari de cette dernière et la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants a pu entendre la victime en présence du psychologue relevant de la Délégation régionale de la Femme et de la Famille.

Toutes les parties ont été entendues et le Parquet a ordonné un mandat de dépôt contre le beau-père, qui sera poursuivi sur la base de la loi N° 58 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, ajoute le ministère, en affirmant que ses services prendront en charge la victime et l’accompagneront sur le plan psychologique et social.

Y. N.