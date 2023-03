Attayar dénonce les conditions carcérales de Ghazi Chaouachi et des autres «prisonniers politiques»

Le parti Attayar a dénoncé les conditions carcérales de son ancien SG Ghazi Chaouachi ainsi que des autres détenus, citant les prisonniers politiques et en affirmant que ces derniers sont «harcelés et privés de leurs droits les plus élémentaires»

Dans un communiqué publié, ce mardi 14 mars 2023, Attayar pointe du doigt le pouvoir en place en affirmant que ce dernier continue à cibler les opposants : «Après les arrestations arbitraires sur fond d’accusations fabriquées de toutes pièces et non fondées et la violation de la présomption d’innocence, l’autorité putschiste continue à cibler les prisonniers politiques en les harcelant via des conditions carcérales déplorables et en les privant de leurs droits les plus élémentaires».

Le parti a également indiqué qu’il pensait que «ces pratiques étaient révolues depuis le 14 janvier 2011», tout en faisant porter la responsabilité de «l’intégrité physique de Ghazi Chaouachi et des autres détenus, à l’administration pénitentiaire et au président Kaïs Saïed», et d’affirmer que «la dictature et ses pratiques n’auront pas raison des militants et ne briseront pas leur volonté».

Y. N.